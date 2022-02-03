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Титов предложил списать малому бизнесу накопленные во время пандемии долги

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Государству следует провести «ковидную амнистию» для малого и среднего бизнеса (МСБ), чтобы помочь ему окрепнуть, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, небольшим компаниям сложно справляться с обязательствами, поскольку розничный спрос еще не восстановился после пандемии.

Титов предложил списать малому бизнесу накопленные во время пандемии долги

Несмотря на то, что угрозы нового локдауна отсутствуют, государство могло бы оказать дополнительную поддержку экономики к тем мерам, которые уже приняты, считает Титов.

«Кредиты под 3% — это все-таки кредиты, которые надо отдавать. А малый бизнес пока еще не настолько здоров, чтобы справляться с этим из новой прибыли, розничный спрос не восстановился до конца. Поэтому "ковидная амнистия", списание накопившихся за пандемию долгов очень пригодилась бы», — передает «РИА Новости» слова Титова.

Омбудсмен напомнил, что экономика пострадала от последствий пандемии в разных формах, которые проявлялись в нарушении международных логистических цепочек, внезапном росте цен, но на МСБ наиболее негативное воздействие оказывали именно локдауны. «Потому что МСБ в основном работает с людьми, оказывает услуги конечным потребителям, и запрет на контакты с потребителем напрочь подрывает бизнес-модель в сфере услуг», — отметил он.

Он также указал на другие проблемы бизнеса. Так, по его словам, многие предприятия испытывают нехватку кадров, поскольку заболевшие сорудники вынуждены сидеть дома, а переводить сотрудников на удаленку удается не всегда, так как необходимо личное присутствие. Но с этими проблемами бизнес справится сам, подчеркнул он.

По данным Минэка, лишь за два месяца бизнес взял 88,7 млрд рублей льготных кредитов по программе ФОТ 3.0. Программа была запущена осенью 2021 года в рамках антикризисной поддержки бизнеса на фоне локдауна. Компании могли оформить льготный кредит на полтора года по ставке 3%.

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Фото на обложке: XArtProduction / Shutterstock

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