Количество ресторанов в Delivery Club превысило 20 тысяч

На середину июня для заказа готовых блюд в Delivery Club доступны 20,9 тысяч заведений общепита. За год число ресторанов, подключенных к сервису, выросло в два раза. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Самый большой прирост пришелся на период режима самоизоляции. За апрель и май 2020 года к сервису доставки еды подключились 4,5 тысячи ресторанов.

60% новых ресторанов воспользовались программой поддержки Delivery Club. По ее условиям заказы передаются заведениям общепита для самостоятельной доставки без комиссии. По оценке Delivery Club, общий объем финансирования программы, а также удвоения чаевых курьерам и реализации мер по профилактике COVID-19 превысил 150 млн рублей.

«Мы по-прежнему получаем гораздо больше заявок на подключение новых ресторанов, чем до коронавируса», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Представители сервиса добавили, что ожидают сохранение высокого интереса ресторанов к доставке в течение всего 2020 года, так как рынок будет восстанавливаться после пандемии.

С Delivery Club также работают свыше тысячи продуктовых магазинов и dark stores (магазины без покупателей). Направление доставки продуктов платформа развивает с сетями «ВкусВилл» и «Верный», а dark stores — с сервисами «Самокат» и «Быстроном».

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