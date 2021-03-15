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«Съехал от мамы» или «Спорт и экстрим»: Delivery Club и BestDoctor собрали аптечки для разных жизненных ситуаций

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис Delivery Club и медицинская компания BestDoctor выпустили совместные наборы аптечек «На всякий случай». В них есть не только лекарства, но и околомедицинские товары, уточнили RB.ru представители компаний.

«Съехал от мамы» или «Спорт и экстрим»: Delivery Club и BestDoctor собрали аптечки для разных жизненных ситуаций

Наборы получили названия «В сезон простуд», «Съехал от мамы», «18+», «Пополнение в семье», «Школьник в семье», «Спорт и экстремальный отдых», «Летний отпуск» и другие. Жизненные ситуации, в которых могут пригодиться лекарства, выбрали эксперты BestDoctor после анализа самых частых случаев, когда требуется домашняя или походная аптечка.

«Без помощи компетентного специалиста часто сложно разобраться, какие препараты должны быть под рукой, а что никогда не пригодится или нельзя принимать без специального назначения», – пояснил идею готовых наборов сооснователь и исполнительный директор BestDoctor Михаил Беляндинов.

Аптечки доступны для заказа во всех аптеках, представленных в приложении Delivery Club. Уточняется, что информацию по лекарствам BestDoctor дает в справочных целях, самолечение недопустимо, сервис советует всегда сначала советоваться с врачом и внимательно изучать противопокозания к применению препаратов в инструкции.

Ранее компания BestDoctor провела ребрендинг и полностью сменила фирменный стиль.

Фото: пресс-службы компаний

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