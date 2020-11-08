Delivery Club начал скрывать номера клиентов от курьеров

Сервис доставки еды в России Delivery Club запустил анонимайзер, скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В Delivery Club доработали программное обеспечение мобильного приложения для курьеров, чтобы защитить номера клиентов. Система меняет реальный номер телефона на сгенерированный. Он действует только во время выполнения заказа.

В будущем компания планирует применять анонимайзер в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы клиенты также не видели настоящие номера курьеров. Все эти меры помогут исключить личные контакты доставщика с заказчиком, заверили представители Delivery Club.

На доработку приложений повлияли жалобы пользователей сервиса, о которых сообщали СМИ. Так, курьер в Подмосковье присылал сообщения 11-летней девочке с предложением «подружиться», в другой истории курьер предлагал встречу женщине, которая ему «очень понравилась» во время доставки заказа.

«Подавляющее большинство наших курьеров добросовестно выполняют свою работу. Тем не менее, мы решили пойти на доработки ПО, чтобы исключения из этого правила стали невозможными», — уточнили в пресс-службе Delivery Club.

Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов. За полгода количество подключенных к платформе ресторанов удвоилось. Рост рынка доставки простимулировала пандемия.

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