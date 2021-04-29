Выручка выросла почти в 2 раза: Delivery Club отчитался за первый квартал года

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил об увеличении выручки по итогам первого квартала 2021 года до 3,2 млрд рублей.

Это в 1,8 раза превышает показатель первого квартала 2020 года, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

Также Delivery Club увеличил количество подключённых к платформе партнёров до 43,3 тысяч, что в 2,7 раза больше, чем на конец аналогичного периода прошлого года.

Свыше 13 тысяч ресторанов на конец первого квартала 2021 были подключены к Delivery Club не только как к сервису доставки, но и позволяли пользователям заказывать еду «навынос». При этом компания отмечает, что на текущий момент таких ресторанов уже свыше 20 тысяч. Количество продуктовых магазинов, подключённых к Delivery Club, превысило 3900.

Количество заказов, доставленных собственной логистической службой, в первом квартале 2021 года составило 61% от общего числа заказов, что, по данным Delivery Club, стало максимальным показателем за все время работы собственной логистики.

Сервис также расширил географию до 316 городов России, в 159 из них работает собственная служба доставки Delivery Club.

В марте 2021 года Delivery Club также установил новый рекорд по количеству заказов, выполнив 280 тысяч в сутки.

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Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock.