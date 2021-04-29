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Выручка выросла почти в 2 раза: Delivery Club отчитался за первый квартал года

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил об увеличении выручки по итогам первого квартала 2021 года до 3,2 млрд рублей.

Выручка выросла почти в 2 раза: Delivery Club отчитался за первый квартал года

Это в 1,8 раза превышает показатель первого квартала 2020 года, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

Также Delivery Club увеличил количество подключённых к платформе партнёров до 43,3 тысяч, что в 2,7 раза больше, чем на конец аналогичного периода прошлого года.

Свыше 13 тысяч ресторанов на конец первого квартала 2021 были подключены к Delivery Club не только как к сервису доставки, но и позволяли пользователям заказывать еду «навынос». При этом компания отмечает, что на текущий момент таких ресторанов уже свыше 20 тысяч. Количество продуктовых магазинов, подключённых к Delivery Club, превысило 3900. 

Количество заказов, доставленных собственной логистической службой, в первом квартале 2021 года составило 61% от общего числа заказов, что, по данным Delivery Club, стало максимальным показателем за все время работы собственной логистики.

Сервис также расширил географию до 316 городов России, в 159 из них работает собственная служба доставки Delivery Club.

В марте 2021 года Delivery Club также установил новый рекорд по количеству заказов, выполнив 280 тысяч в сутки.

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Фото: Olga Zinovskaya / Shutterstock.

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