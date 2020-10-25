Службы доставки столкнулись с нехваткой курьеров

Сервисы доставки продуктов и готовой еды испытывают нехватку курьеров. Она связана со снижением числа мигрантов в Москве и сезонностью. Службы набирают более молодой персонал, пишет «Коммерсантъ».

В соцсетях служб доставки все больше жалоб клиентов на недоставленные или опаздывающие заказы.

Компании по-разному подходят к решению проблемы с дефицитом курьеров. Одни привлекают к доставке самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями. Другие экспериментируют с суммой минимального заказа и стоимостью доставки.

Так, в «Яндекс.Лавке» пользователи могут выбрать платную доставку или порог по заказу. «Самокат» увеличил сумму минимального заказа до 200 рублей (механизм тестируется в нескольких районах Москвы).

В igooods заявили, что нехватка курьеров наблюдается последние несколько месяцев. На рынке сейчас избыток вакансий.

«Если раньше каждый второй приглашенный кандидат доходил до места отбора, сейчас только 20% откликнувшихся на вакансию приходят на собеседование», — рассказал изданию управляющий igooods Григорий Кунис.

В «Кухне на районе» ссылаются на сезонность. Осень — время, когда некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. В этот момент рекрутинг и конкуренция становятся особенно ощутимыми, говорят в компании.

В Delivery Club называют ситуацию на рынке труда стандартной и, напротив, видят рост числа желающих заняться доставкой еды.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в 2020 году количество мигрантов в городе снизилось на 40%. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, 40% компаний, нанимавших на работу мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе.

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