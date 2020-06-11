Суд арестовал 100% грузоперевозчика «Деловые линии»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел и решений. Первыми на это обратили внимание «Ведомости» .

Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited. Она на 75% принадлежит Михаилу Хабарову — главному исполнительному директору банка «Траст» и бывшему президенту инвестиционного подразделения «Альфа групп» А1. Еще 25% компании принадлежат А1.

Истец оспаривает сделки по продаже долей в «Деловых линиях». В 2015 году Хабаров стал председателем совета директоров грузоперевозчика. Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который тогда контролировал «Деловые линии».

Однако затем произошел корпоративный конфликт. Часть команды была уволена, доступ Хабарову в офис заблокирован, а контрольный пакет компании перешел третьим лицам. Выполнение опциона стало невозможным.

Хабаров обратился с иском в Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA). 21 января 2020 года тот обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting Ltd. $58 млн.

Сейчас Caledor Consulting требует в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать ничтожными продажу Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть пакет ответчику.

В автопарке «Деловых линий» 4 тысячи автомобилей. Доля компании в сегменте перевозки сборных грузов превышает 26%. Выручка компании в 2019 году по РСБУ составила 33,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.

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