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Демо-день белорусского акселератора KrokIT пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

10 апреля в Минске состоится демо-день акселератора KrokIT, на котором более 25 стартапов представят свои проекты. Посмотреть питчи можно будет и онлайн.

Демо-день белорусского акселератора KrokIT пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн

Некоторые стартапы, выпускающиеся из акселератора, прошли путь от стадии идеи до первой выручки, а другие смогли масштабировать бизнес за рубеж. Среди направлений проектов — финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, новые технологии в сфере доставки и логистики и многие другие.

Организаторы приглашают для участия инвесторов, представителей венчурных фондов и бизнеса.

Подробности и регистрация — на сайте акселератора.

Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock

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