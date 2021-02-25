Демо-день белорусского акселератора KrokIT пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн

Евгения Хрисанфова
10 апреля в Минске состоится демо-день акселератора KrokIT, на котором более 25 стартапов представят свои проекты. Посмотреть питчи можно будет и онлайн.
Демо-день белорусского акселератора KrokIT пройдет в двух форматах — онлайн и офлайнЕвгения Хрисанфова
Некоторые стартапы, выпускающиеся из акселератора, прошли путь от стадии идеи до первой выручки, а другие смогли масштабировать бизнес за рубеж. Среди направлений проектов — финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, новые технологии в сфере доставки и логистики и многие другие.
Организаторы приглашают для участия инвесторов, представителей венчурных фондов и бизнеса.
Подробности и регистрация — на сайте акселератора.
Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock
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