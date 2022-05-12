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Disney назвала сумму понесенных убытков от ухода из России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Киностудия Walt Disney Company, которая объявила о прекращении деятельности в России два месяца назад, назвала сумму убытков, которые понесла от такого решения. Она почти в четыре раза больше, чем потеряли, например, Visa и Mastercard вместе взятые.

Disney назвала сумму понесенных убытков от ухода из России

Конкретную сумму, которую Disney посчитала убытками от приостановки работы в России, корпорация обозначила в квартальном финансовом отчете.

Walt Disney Company потеряла $195 млн, говорится в документе. Причина – обесценивание российских активов. В то же время общая выручка киностудии за отчетный период (год к году) выросла на 23% до $19,25 млрд, но суммарная прибыль снизилась почти вдвое – до $470 млн.

11 марта Disney заявила, что прекращает свою деятельность в России из-за военной операции на Украине. Киностудия свернула проекты, перестала лицензировать контент и отключила вещание телеканалов.

В сезон публикации финансовых отчетов за второй квартал 2022 года многие зарубежные компании, которые прекратили свою деятельность в России, отражают в них данные о понесенных убытках. Так, например, Visa потеряла $35 млн, а ее конкурент – Mastercard – оценил убытки в $34 млн.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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