Жителей Тель-Авива обяжут сдавать ДНК собак для борьбы с проблемой фекалий на улицах

Власти Тель-Авива радикально подошли к борьбе с большим количеством собачьих фекалий на улицах. Они обяжут владельцев питомцев сдавать их ДНК в общую базу и будут таким образом вычислять недобросовестных хозяев и штрафовать их.

Согласно поправкам в муниципальный закон Тель-Авива, о внесении которых рассказала газета Jerusalem Post, найденные на улице собачьи экскременты будут отданы на анализ в лабораторию. После владельцу питомца будет выписан штраф, сумма которого не уточняется. При этом хозяина собаки обяжут оплатить процедуры отбора проб и самого анализа.

«Муниципалитет упорно трудился, чтобы искоренить проблему сбора фекалий разместив пункты сбора пакетов для фекалий в садах и парках и создав десятки парков для собак по всему городу, однако это не умаляет ответственность владельцев за поддержание чистоты в общественных местах», – цитирует газета представителя муниципалитета Тель-Авива.

К таким радикальным мерам власти города решили прибегнуть из-за резкого роста количества оставленных на улице собачьих экскрементов в 2020 году и недовольства жителей по этому поводу. В муниципалитете посчитали, что с улиц не убирается 500 кг отходов жизнедеятельности собак ежемесячно.

Согласно исследованиям, каждый одиннадцатый житель Тель-Авива имеет собаку – это один из самых высоких показателей в мире.

Ранее о планах по созданию базы ДНК собак для борьбы с недобросовестными хозяевами объявили власти испанского города Таррагона и Лондона. В столице Великобритании, например, говорили о штрафе в $122 в пересчете на доллар.

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