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Wildberries впервые уступил лидерство по доле новых продавцов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе 2023 года Wildberries доля таких селлеров в Wildberries составила 41% против 76% в августе 2022 года. У Ozon этот же показатель вырос с 16% до 47%, еще 12% предпочитают AliExpress, «Яндекс Маркет», KazanExpress и «СберМегаМаркет».

Wildberries впервые уступил лидерство по доле новых продавцов

На снижение популярности Wildberries у начинающих селлеров повлиял ввод комиссии при регистрации продавцов на маркетплейсе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

В Wildberries не согласны с выводами Tinkoff Data и заявляют, что прирост продавцов на онлайн-площадке значительно опережает другие площадки, а прирост новых продавцов у конкурентов объясняют низкой базой.

«Wildberries сосредоточена на конечных потребителях, создавая подобающий имидж, а Ozon и "Яндекс Маркет" продвигают себя как хороших поставщиков услуг для селлеров и магазинов»,— поясняет исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов.

В сентябре 2022 года Wildberries ввел взнос за регистрацию для новых продавцов в размере 10 тыс. рублей, а позже поднял сумму до 30 тыс. рублей.

В пресс-службе Wildberries сообщили RB.RU, что площадка «была вынуждена приостановить регистрацию новых продавцов в сентябре из-за резкого роста числа регистраций мошеннических личных кабинетов и значительного увеличения числа жалоб покупателей».

Фото на обложке: Akmenra / Shutterstock

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