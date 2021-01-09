Павел Дуров опроверг мифы о Telegram, распространяемые в соцсетях

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил , что были обнаружены боты, которые распространяют неточную информацию о мессенджере в социальных сетях. Предприниматель опроверг три основных мифа о Telegram.

Основными ложными утверждениями о мессенджере Дуров назвал информацию о якобы не открытом исходном коде Telegram, а также о том, что проект является российским, а мессенджер не зашифрованным.

«Все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года», — пишет Дуров.

Он также отметил, что чаты мессенджера с момента запуска были зашифрованы. Наконец, по словам Дурова, Telegram не имеет серверов или офисов в России и был заблокирован в стране с 2018 по 2020 годы.

Одновременно Дуров указывает на особенности политики WhatsApp. По мнению предпринимателя, мессенджер принадлежащий Facebook, не стремится обезопасить своих пользователей. Он указывает, что WhatsApp, вероятно, перешел к скрытому маркетингу, так как не мог конкурировать с Telegram по качеству и уровню конфиденциальности.

Кроме того, Дуров рассказал, что в Facebook есть отдельное подразделение, изучающее причины популярности Telegram. Он отметил, что основной секрет успеха — это уважение к своим пользователям.

В январе этого года WhatsApp обновил пользовательское соглашение, которое теперь обязывает всех пользователей передавать данные в Facebook. Так, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

В конце 2020 года Дуров объявил о монетизации Telegram и появлении в нем дополнительных функций для бизнеса.

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