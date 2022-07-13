Последний каршеринг из «большой четверки» с фиксированными тарифами начал тестировать динамические

«Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы. Он был последним каршерингом из так называемой «большой четверки», который держал исключительно фиксированные тарифы.

О начале тестирования динамической системы ценообразования на аренду машин «Ситидрайв» объявил в своей группе в VK. Пилотным городом для тестирования стала Москва. Динамическое ценообразование действует только для поминутного тарифа.

«Цена может как расти, так и падать – зависит от спроса, количества машин в районе, времени суток и пробок», – сообщили в «Ситидрайве».

«Ситидрайв» стал последним каршерингом из так называемой «большой четверки», в которую входят «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar, который ввел систему динамических тарифов. Ранее у «Ситидрайва» были исключительно фиксированные тарифы.

9 июня «Ситидрайв» открыл доступ начинающим водителям. Воспользоваться сервисом смогут водители возрастом от 20 лет и стажем от одного года.

Ранее «Ситидрайв» начал сдавать автомобили в аренду заранее. На указанное место к указанному времени машину доставят за 20 минут до планируемой поездки.

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