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Последний каршеринг из «большой четверки» с фиксированными тарифами начал тестировать динамические

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы. Он был последним каршерингом из так называемой «большой четверки», который держал исключительно фиксированные тарифы.

Последний каршеринг из «большой четверки» с фиксированными тарифами начал тестировать динамические

О начале тестирования динамической системы ценообразования на аренду машин «Ситидрайв» объявил в своей группе в VK. Пилотным городом для тестирования стала Москва. Динамическое ценообразование действует только для поминутного тарифа.

«Цена может как расти, так и падать – зависит от спроса, количества машин в районе, времени суток и пробок», – сообщили в «Ситидрайве».

«Ситидрайв» стал последним каршерингом из так называемой «большой четверки», в которую входят «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar, который ввел систему динамических тарифов. Ранее у «Ситидрайва» были исключительно фиксированные тарифы.

9 июня «Ситидрайв» открыл доступ начинающим водителям. Воспользоваться сервисом смогут водители возрастом от 20 лет и стажем от одного года.

Ранее «Ситидрайв» начал сдавать автомобили в аренду заранее. На указанное место к указанному времени машину доставят за 20 минут до планируемой поездки.

Фото на обложке: wikimedia

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