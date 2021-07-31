Джефф Безос потерял за день $14 млрд и статус самого богатого человека планеты

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека планеты и уступил его главе конгломерата LVMH Бернару Арно. Это связано с недавними проблемами Amazon.

Джефф Безос потерял $14 млрд за один день, пишет Forbes. Сейчас издание оценивает его состояние в $192,4 млрд, это на $500 млн меньше, чем у Бернара Арно, главы группы компаний LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton (или просто LVMH). Хотя и состояние Арно на этой неделе сократилось на $2,9 млрд из-за падения акций его конгломерата на 1,4%.

Финансовые потери Безоса связаны с недавним падением акций Amazon сразу на 7%. Это произошло после публикации компанией квартального финансового отчета, который не понравился инвесторам. Тогда же власти Люксембурга потребовали от Amazon колоссальный штраф в размере $888 млн за нарушение законов Евросоюза об обработке персональных данных пользователей.

Впрочем, как утверждает издание, Джефф Безос не единственный миллиардер, чье состояние на этой неделе существенно сократилось. Его бывшая супруга, Маккензи Скотт, например, также потеряла $4,6 млрд. Но хуже всего досталось китайским бизнесменам: власти Китая обрушились на крупные компании лавиной запретов и ограничений. Так, глава технологического гиганта Tencent Ма Хуатэн потерял $4,7 млрд, а CEO Meituan Dianping Ван Син — $4 млрд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Business Insider/YouTube