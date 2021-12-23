Российский рынок e-grocery вырастет до 1 трлн рублей

«AliExpress Россия» и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) спрогнозировали рост российского рынка e-grocery до 300 млрд рублей в этом году. К 2023 году он может достигнуть 500–600 млрд руб, а при сохранении темпов роста к 2025 году — 1 трлн рублей. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и локальная доставка.

Уже сейчас маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Рост рынка онлайн-торговли продуктами питания

В 2018-2020 годах рынок онлайн-торговли продуктами питания рос в среднем на 148,5% в год. На это в основном повлиял запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, сейчас в России на рынок e-grocery приходится не более 1% от всего объема рынка продуктов. Эксперты считают, что этот показатель вырастет до 10-15% в ближайшие 3-5 лет.

На рост в будущем могут повлиять легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков.

Основные отрасли рынка e-grocery

Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов: традиционная розница (36% рынка в денежном выражении), экспресс-доставка (30%), интернет-магазины (18%), маркетплейсы (15%) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%). По мнению экспертов, в ближайшие годы новые сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.

География рынка e-grocery

Рынок e-grocery растет в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме городов-лидеров аналитики выделили ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область, Хабаровский край.

Основные критерии для определения перспективности регионов для развития e-grocery: доля городского населения, уровень дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень спроса потребителей на услуги доставки продуктов.

Тренды рынка e-grocery

Аналитики выделили краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами (например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы), выход в онлайн дискаунтеров (главный вызов для них — расходы на сборку заказов) и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис.

В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.

TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!