Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

«Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.