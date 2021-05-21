Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

Президент России Владимир Путин предложил создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа.
«Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению «зеленых» технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере.
При этом он отметил, что «нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений».
Фото: Kremlin.ru
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