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Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент России Владимир Путин предложил создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа.

Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

«Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению «зеленых» технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере.

При этом он отметил, что «нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений».

Фото: Kremlin.ru

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