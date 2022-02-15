Законопроект о едином налоговом счете прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект, упрощающий физическим лицам процедуру уплаты налогов, прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что у граждан появится единый налоговый счет, с которого будут оплачиваться все налоги – это исключит задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Согласно законопроекту, вместо заполнение неограниченного числа платежных поручений по налогам, граждане смогут завести единый налоговый счет.

На него можно будет перечислить средства для оплаты, указав только сумму и ИНН того, кто платит налог. Сотрудники налоговой службы самостоятельно зачислят платеж на основании предоставленных сведений.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый инструмент упростит гражданам процедуру уплаты налогов, а также исключит возможность образования задолженности или переплаты по разным видам налогов.

Законопроект также предусматривает введение единой даты для уплаты налогов – 25 число каждого месяца.

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