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Законопроект о едином налоговом счете прошел первое чтение в Госдуме

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Законопроект, упрощающий физическим лицам процедуру уплаты налогов, прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что у граждан появится единый налоговый счет, с которого будут оплачиваться все налоги – это исключит задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Законопроект о едином налоговом счете прошел первое чтение в Госдуме

Согласно законопроекту, вместо заполнение неограниченного числа платежных поручений по налогам, граждане смогут завести единый налоговый счет.

На него можно будет перечислить средства для оплаты, указав только сумму и ИНН того, кто платит налог. Сотрудники налоговой службы самостоятельно зачислят платеж на основании предоставленных сведений.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый инструмент упростит гражданам процедуру уплаты налогов, а также исключит возможность образования задолженности или переплаты по разным видам налогов.

Законопроект также предусматривает введение единой даты для уплаты налогов – 25 число каждого месяца.

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Фото на обложке: photo952 / Shutterstock

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