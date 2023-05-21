Вызванное Эль-Ниньо потепление может нанести мировой экономике ущерб $3 трлн

Связанное с Эль-Ниньо — изменением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана — потепление может нанести ущерб мировой экономике в размере $3 трлн. К такому выводу пришли ученые из Дартмутского колледжа.
Исследование, на которое ссылается The Verge, было опубликовано в журнале Science. Эль-Ниньо — природный феномен, в результате которого температура в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного на 3 градуса и более.
Обычно это явление повторяется каждые два-семь лет. Ожидается, что на этот раз оно проявится между маем и июлем 2023 года. Несмотря на небольшое, на первый взгляд, температурное изменение, Эль-Ниньо серьезно влияет на погоду во всем мире.
По данным ученых, в США, например, стоит ожидать более влажную зиму в южной половине страны и более сухую и жаркую погоду в северной. Согласно исследованию, глобальное потепление, вызванное Эль-Ниньо, нанесет мировой экономике $3 трлн ущерба к 2029 году, если ситуация не пройдет по негативному сценарию.
Специалисты из Дартмута обнаружили, что Эль-Ниньо имеет тенденцию сдерживать экономический рост в течение нескольких лет после того, как явление проходит. Например, Эль-Ниньо 1982-83 годов привело к потерям глобальной экономики в $4,1 трлн за пять лет. Феномен, прошедший с 1997 по 1998 год, обошелся странам в $5,7 трлн.
Экономический ущерб Эль-Ниньо распределяется неравномерно по разным странам. Так, согласно исследованию, в США наблюдалось падение ВВП на 3% даже через пять лет после каждого Эль-Ниньо. Тропические страны, включая Перу и Индонезию, более уязвимы к последствиям этого явления — их ВВП снижался более чем на 10%.
Отмечается, что надвигающийся феномен может быть особенно интенсивным. Это связано с Ла-Ниньей, обратным процессом, когда температура становится холоднее обычного также на 3 градуса и более. Мир только что пережил редкую трехлетнюю Ла-Нинью вместо двухлетней.
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