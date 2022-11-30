Разработчиков браузеров и ОС планируют обязать поддерживать государственные сертификаты шифрования

Правительство предложило поправки в закон об информации. Документ описывает работу Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры, который выдает сертификаты для установки зашифрованного соединения между сайтами и пользователями. Власти намерены обязать всех, кто разрабатывает или дорабатывает браузеры и ОС в РФ, включать в продукты поддержку таких сертификатов.

В поправках говорится и о сертификатах, использующих российские алгоритмы. Сейчас их поддержки нет ни в ПО от Microsoft, Apple и Google, ни в браузерах «Яндекса» и VK, узнал «Коммерсантъ».

Пока штрафы и другие санкции за нарушения не предусмотрены, но эксперты не исключают их введение. Если же российская криптография станет обязательной для всех, может нарушиться хождение электронной почты, опасаются участники рынка.

Центр стал выдавать собственные сертификаты для зашифрованного соединения с сайтами (HTTPS) весной 2022 года, после того как зарубежные компании стали отзывать их у подсанкционных российских организаций.

В то время в сертификатах не использовалась российская криптография по ГОСТу, но теперь она становится обязательной. ОС и браузеры от Microsoft, Google и Apple поставляются без корневого сертификата Центра, и при попытке открыть в них сайты, перешедшие на отечественный сертификат (например, Сбербанка), защищенное соединение не устанавливается.

Такие сайты открываются по HTTPS только из российских браузеров, в которые включен корневой сертификат НУЦ («Яндекс Браузер» и Atom от VK), а также если пользователь сам установит его на устройство.

В «Яндексе» сообщили, что, несмотря на наличие корневого сертификата Центра, доступ к сайтам с шифрованием по ГОСТу возможен в только при установке стороннего компонента «КриптоПро». Добавлять в «Яндекс Браузер» встроенную поддержку не планируется. Об этом же сказали в VK.

Управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян считает, что нововведение затронет и российских, и зарубежных разработчиков, которые предоставляют сервисы в России или поддерживают в стране ПО. Специалист предположил, что следующим шагом может стать блокировка сайтов или штрафы для разработчиков за отказ от российской криптографии.

В начале ноября власти объявили о масштабных инвестициях в сферу импортозамещения ПО. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Минцифры в ближайшее время выделит 28 млрд рублей на такие проекты. Еще 155 млрд рублей планируется получить от представителей бизнеса.

Несмотря на меры властей, исследования говорят о том, что российские компании пока не готовы к переходу на отечественные продукты. За последнее время в стране выросло число пиратских загрузок программного обеспечения от Microsoft. Некоторые эксперты полагают, что основная доля скачиваний приходится именно на корпоративных сектор

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