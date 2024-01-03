ЕС включил в санкционные списки «Алросу» и ее гендиректора

Вслед за принятием 12-ого пакета антироссийский санкций, включающего запрет на импорт российских алмазов в Европу с 1 января 2024 года, Евросоюз включил в санкционные списки отечественного алмазодобывающего гиганта «Алросу» и ее генерального директора Павла Маринычева.
Санкции в отношении компании, как следует из сообщения пресс-службы Совета Европы, введены, поскольку крупнейшая алмазодобывающая компания в мире принадлежит государству и производит более 90% всех российских алмазов, а следовательно, финансирует действия властей.
Таким образом, бизнес несет ответственность за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X подчеркнул, что санкции в отношении российской алмазной промышленности предпринимаются строго «в координации со странами G7».
На фоне новостей акции «Алросы» на Московской бирже пошли вниз — с 70,06 рубля за бумагу в полдень 3 января до 69,5 рубля к 15:00 мск.
«Алроса» ранее вошла в рейтинг крупнейших госкомпаний-заказчиков, максимально лояльных к малому и среднему бизнесу, по версии Корпорации МСП.
Фото на обложке: Unsplash
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