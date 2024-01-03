Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЕС включил в санкционные списки «Алросу» и ее гендиректора

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вслед за принятием 12-ого пакета антироссийский санкций, включающего запрет на импорт российских алмазов в Европу с 1 января 2024 года, Евросоюз включил в санкционные списки отечественного алмазодобывающего гиганта «Алросу» и ее генерального директора Павла Маринычева.

ЕС включил в санкционные списки «Алросу» и ее гендиректора

Санкции в отношении компании, как следует из сообщения пресс-службы Совета Европы, введены, поскольку крупнейшая алмазодобывающая компания в мире принадлежит государству и производит более 90% всех российских алмазов, а следовательно, финансирует действия властей.

Таким образом, бизнес несет ответственность за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X подчеркнул, что санкции в отношении российской алмазной промышленности предпринимаются строго «в координации со странами G7».

На фоне новостей акции «Алросы» на Московской бирже пошли вниз — с 70,06 рубля за бумагу в полдень 3 января до 69,5 рубля к 15:00 мск.

«Алроса» ранее вошла в рейтинг крупнейших госкомпаний-заказчиков, максимально лояльных к малому и среднему бизнесу, по версии Корпорации МСП.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 TCS Group заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи
  2. 2 Заменить Confluence? Просто!
  3. 3 Эксперты авторынка прогнозируют рост стоимости новых иномарок в 2024 году на 20–40%
  4. 4 Что россияне чаще всего покупали в 2023 году: аналитика по продажам на маркетплейсах
  5. 5 Почти две трети россиян испытывают стресс при выходе на работу с новогодних праздников
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

03 января 2024

New Ventures от InDrive

05 января 2024

Москва — точка старта

09 января 2024

Gulfood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ