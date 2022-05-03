Новые санкции ЕС, рост стоимости новостроек и сумм автокредитов: главное для бизнеса 3 мая

Жозеп Боррель заявил о скором отключении новых росийских банков от SWIFT, страны ЕС все так же активно обсуждают возможности и проблемы отказа от отечественных нефти и газа, в России падает спрос на авиабилеты и растут автокредиты и цены на новостройки, а RB.RU продолжает следить за новостями бизнеса на фоне развития украинского конфликта.
В мире
- Жозеп Боррель заявил, что еще ряд российских банков в ближайшее время будут отключены от SWIFT, но конкретных организаций не назвал (AFP).
- Евросоюз намерен активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа, для чего планируется подписание меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем (Bloomberg).
- Италия заявила, что сможет стать независимой от поставок российского газа ко второй половине 2024 года (министр экологического перехода Роберто Чинголани).
- Кипр ведет переговоры с Брюсселем о возможности использовать российские вертолеты в обход санкций, если не будет найдена альтернатива, чтобы тушить сильнейшие лесные пожары (министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Костас Кадис).
- Посол РФ в Анголе Владимир Тараров сообщил, что санкции ЕС в отношении российского производителя алмазов «Алроса» не нанесут существенного вреда проектам с участием компании в Анголе («РИА Новости»).
В России
- Спрос на авиабилеты по России сократился на треть в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, любители авиаперелетов по причине приостановки работы ряда южных отечественных аэропортов стали чаще рассматривать альтернативы – поезда и автобусы (пресс-служба «Туту.ру»).
- Средний размер автокредита в РФ за первый квартал 2022 года вырос на треть и составил 31% по новым и 29% по подержанным автомобилям. Средние суммы при этом — 1,7 млн рублей на новую машину и 917 тыс. рублей на поддержанную («РИА Новости» со ссылкой на исследование «Открытие Авто»).
- Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве на начало мая стали зубной техник, экономка и автослесарь («Работа.ру»).
- Средняя стоимость квадратного метра новостроек комфорт-класса в Москве за год выросла на 39,5%, достигнув 298,7 тыс. рублей («Известия» со ссылкой на Est-a-Tet).
- Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что российский бизнес вскоре перейдет на четырехдневную рабочую неделю благодаря «поэтапной эволюции», а ни в коем случае не ввиду «законодательно-насильственного внедрения».
Фото на обложке: Ann Fossa / Unsplash
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