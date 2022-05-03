Жозеп Боррель заявил о скором отключении новых росийских банков от SWIFT, страны ЕС все так же активно обсуждают возможности и проблемы отказа от отечественных нефти и газа, в России падает спрос на авиабилеты и растут автокредиты и цены на новостройки, а RB.RU продолжает следить за новостями бизнеса на фоне развития украинского конфликта.

Новые санкции ЕС, рост стоимости новостроек и сумм автокредитов: главное для бизнеса 3 мая