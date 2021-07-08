Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации. Предлагается уравнять в значимости европейские и российский документы, которые выдают привитым и переболевшим коронавирусом. Однако «Спутник V» в ЕС до сих пор не одобрили.
В российском Минздраве сообщили, что получили письмо от ЕС письмо с предложением и «готовы встречаться и обсуждать».
В Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19: производства Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
«Спутник V» проходит в ЕС проверку и пока не одобрена. С призывом не признавать российский препарат к странам Евросоюза 8 июля обратились власти Франции. Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что речи о политизации процесса не идет.
Эдерер также сказал, что успешные переговоры между властями по признанию сертификатов избавят российских путешественников от многих проблем.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В «Одноклассниках» назвали города с наибольшим количеством пользователей без пары
- 2 «Сбер»: самое резкое за 7 лет повышение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле
- 3 Зампред правления «Сбербанка» назвал ситуацию с телефонным мошенничеством национальным бедствием
- 4 Финансовая грамотность станет обязательной дисциплиной в школах с первого класса
- 5 Названы топ-15 перспективных спортивных технологий