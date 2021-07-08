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Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации. Предлагается уравнять в значимости европейские и российский документы, которые выдают привитым и переболевшим коронавирусом. Однако «Спутник V» в ЕС до сих пор не одобрили.

Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации

В российском Минздраве сообщили, что получили письмо от ЕС письмо с предложением и «готовы встречаться и обсуждать».

В Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19: производства Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

«Спутник V» проходит в ЕС проверку и пока не одобрена. С призывом не признавать российский препарат к странам Евросоюза 8 июля обратились власти Франции. Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что речи о политизации процесса не идет.

Эдерер также сказал, что успешные переговоры между властями по признанию сертификатов избавят российских путешественников от многих проблем.

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Фото: Shutterstock.com

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