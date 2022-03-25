ЭТП «Торги223» признали лучшей в реализации безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков

23 марта 2022 года в Москве прошла ежегодная конференция «ЭТП в России: кто есть кто», на которой выступили представители крупнейших российских электронных торговых площадок. В рамках нее также состоялось торжественное награждение компаний в 14 номинациях. В номинации «За реализацию безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков» лучшей признали ЭТП «Торги223», которая входит в топ-10 российских электронных площадок.
На фото: Анастасия Жмурко, CEO ЭТП «Торги223», и Дмитрий Кабалинский, заместитель генерального директора RAEX
На конференции обсуждали инфраструктуру электронного рынка как инструмент смягчения внешних шоков для российских компаний. Поддержка российского производителя — мера, которую активно применяет государство при проведении закупок госкомпаний. Директор по развитию ЭТП «Торги223» Лилия Набойщикова рассказала, какие сервисы площадки позволяют заказчикам удобно и эффективно выполнять нормы по закупке товаров отечественного производства.
В финале мероприятия прошла торжественная церемония награждения. Почетный диплом за победу в номинации «За реализацию безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков» получила команда ЭТП «Торги223», которую представляла генеральный директор площадки Анастасия Жмурко.
«Площадка имеет высочайшие показатели безопасности и отказоустойчивости. Сегодня эти показатели проверены в условиях интенсивных попыток внешнего воздействия. Объем проведенных торгов более чем в 330 млрд рублей подтверждает высокую оценку площадки и со стороны пользователей. Хочется отметить, что ЭТП “Торги223” — 100%-я российская разработка, где большинство программистов — специалисты из Нижнего Новгорода», — поделилась Анастасия Жмурко, CEO ЭТП «Торги223».
ЭТП «Торги223» — единственная нижегородская электронная площадка, обладательница пяти наград ежегодной конференции:
- 2018 — Уникальная технологическая платформа для проведения торгов в электронной форме
- 2019 — За передовые решения в автоматизации закупок по 223-ФЗ
- 2020 — За высокое качество оказания услуг на рынке электронных закупок
- 2021 — За развитие эффективной системы электронных торгов для заказчиков и поставщиков
- 2022 — За реализацию безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков
Фото на обложке: NuPenDekDee /
Фото в тексте: Антон Здоровцов
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