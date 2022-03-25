23 марта 2022 года в Москве прошла ежегодная конференция «ЭТП в России: кто есть кто», на которой выступили представители крупнейших российских электронных торговых площадок. В рамках нее также состоялось торжественное награждение компаний в 14 номинациях. В номинации «За реализацию безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков» лучшей признали ЭТП «Торги223», которая входит в топ-10 российских электронных площадок.

ЭТП «Торги223» признали лучшей в реализации безопасной системы торгов для заказчиков и поставщиков