«Еврохим» заявил, что поборется за продолжение экспорта

Пресс-служба компании-производителя удобрений «Еврохим» сообщила ТАСС, что корпорация намерена пристально изучить решение ЕС о санкциях против Александры Мельниченко, нынешнего главного бенефициара «Еврохим» и жены бывшего владельца группы Андрея Мельниченко, чтобы найти решения, которые позволят продолжить мировые поставки без нарушения санкций.

«Группа "Еврохим", ведущий мировой производитель удобрений с головным офисом в Швейцарии, <…> будет обеспечивать строгое соблюдение санкционного законодательства ЕС и защиту интересов всех заинтересованных сторон», — говорится в официальном заявлении.

Пока решения, которые помогли бы «поддержать деятельность» компании и обеспечивать удобрениями клиентов по всему миру «в самый критический момент продовольственного кризиса», только прорабатываются.

Сама же попавшая под персональные санкции ЕС Александра собирается оспорить решения Еврокомиссии против нее в суде, поскольку она никогда не имела российского гражданства и не проживала в России.

Представитель супругов сообщил Reuters, что персональные санкции против жены олигарха представляются «нерациональными» в этом контексте, и совершенно ожидаемо родившаяся в Белграде и имеющая гражданство Сербии и Хорватии Мельниченко намерена «решительно оспаривать вынесенное против нее неудачное решение».

Фото на обложке: Официальный Flickr аккаунт / EuroChem Group