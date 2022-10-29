Россияне стали в два раза меньше интересоваться курсами валют: весной за ними следил каждый второй, сейчас — каждый четвертый. Популярность пока растет только у китайского юаня, который россияне покупают через приложения банков, открывают депозиты.
Валютными курсами чаще всего интересовались молодые люди от 18 до 24 лет, мужчины, руководители среднего и высшего звена, а также россияне с высоким уровнем дохода, узнал РБК из исследования аналитического центра НАФИ.
Весной россияне ожидали рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, то сейчас самый популярный прогноз — снижение их стоимости.
При этом у граждан растет спрос на китайскую валюту. Банки сообщают о кратном росте спроса на юаневые продукты среди клиентов. Граждане покупают юани через приложения банков, открывают депозиты и приобретают наличку, пишет Forbes.
Среди причин роста популярности юаня — «токсичная» репутация доллара и евро после начала спецоперации на Украине, комиссии российских банков за обслуживание валютных счетов, риски ввода санкций против Национального клирингового центра (НКЦ). На этом фоне юань к октябрю стал опережать евро и вышел примерно на один уровень с долларом по объему биржевых торгов в паре с рублем.
По данным Банка России, чистые покупки китайской валюты в паре юань-рубль в сентябре составили 110,5 млрд рублей, в августе — 33,8 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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