Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Facebook будет блокировать рекламу с обещаниями излечения от коронавируса

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Социальная сеть Facebook сообщила, что будет блокировать рекламу, которая обещает вылечить или предотвратить коронавирус или создает панику вокруг заболевания. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителя соцсети.

Facebook будет блокировать рекламу с обещаниями излечения от коронавируса

Спикер заявил, что социальная сеть внесла изменения в свою политику. Теперь запрещены рекламные объявления, которые отсылают к коронавирусу, гарантируют излечение, создают «ощущение срочности», намекая на уменьшающийся запас лекарства.

Этот запрет также коснется других площадок соцсети, в том числе Marketplace.

В конце января Facebook заявила, что начнет удалять фейковые новости о коронавирусе. К ним отнесли теории заговора, ложные заявления об излечении и превентивных мерах. Также будут блокироваться хэштеги в Instagram, используемые для распространения ложной информации.

По состоянию на 26 февраля в мире выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 2700 человек.

Фото: tuthelens / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

28 — 29 февраля 2020

Формирование и развитие команды в IT-бизнесе

2 марта — 24 апреля 2020

Управление инновационными проектами

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ