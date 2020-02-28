Facebook будет блокировать рекламу с обещаниями излечения от коронавируса

Социальная сеть Facebook сообщила, что будет блокировать рекламу, которая обещает вылечить или предотвратить коронавирус или создает панику вокруг заболевания. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителя соцсети.

Спикер заявил, что социальная сеть внесла изменения в свою политику. Теперь запрещены рекламные объявления, которые отсылают к коронавирусу, гарантируют излечение, создают «ощущение срочности», намекая на уменьшающийся запас лекарства.



Этот запрет также коснется других площадок соцсети, в том числе Marketplace.

В конце января Facebook заявила, что начнет удалять фейковые новости о коронавирусе. К ним отнесли теории заговора, ложные заявления об излечении и превентивных мерах. Также будут блокироваться хэштеги в Instagram, используемые для распространения ложной информации.

По состоянию на 26 февраля в мире выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 2700 человек.