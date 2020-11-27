Facebook выпустит криптовалюту Libra в 2021 году

Запуск криптовалюты Facebook Libra состоится в начале 2021 года. Она будет привязана только к доллару. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ожидается, что выпуск состоится в январе следующего года, если к этому времени будет получено одобрение швейцарского регулятора Swiss Financial Market Supervisory Authority. Заявку компания подала в мае этого года.

По данным издания, на настоящий момент уже готов электронный кошелек под Libra. Им занимается выделившаяся из Facebook компания Novi. При этом, сама криптовалюта будет выпущена в ограниченном формате по сравнению с первоначальными планами компании.

Libra будет привязана только к доллару. Ранее планировалось, что криптовалюта будет обеспечена корзиной валют, чтобы не возникало проблем с конвертацией. Также Libra должна была иметь привязку к финансовым инструментам для защиты от волатильности. Сейчас отмечается, что мультивалютный токен будет запущен позднее.

Кроме того, изначально криптовалюта будет функционировать только в США и Латинской Америке. Компания хочет сфокусироваться на крупных каналах денежных переводов, говорится в сообщении. Сейчас Novi работает над получением собственных лицензий в каждом штате США, остается получить еще десять.

Входящие в альянс Libra участники не будут сразу встраивать поддержку криптовалюты в свои продукты, так как сначала хотят проанализировать успешность ее запуска.

Facebook представил криптовалюту Libra в 2019 году. Партнерами проекта стали 27 организаций, среди которых Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay, Uber и Vodafone. Изначально запуск проекта был намечен на начало 2020 года. Но регуляторы нескольких стран указали, что Libra может способствовать отмыванию средств и финансированию терроризма. В результате сначала проект покинул PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay.

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