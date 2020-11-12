Глава ФАС Артемьев покинул ведомство и занял пост помощника главы правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от руководства ФАС и утвердил его в должности своего помощника. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Игорь Артемьев возглавлял ведомство с самого его основания в 2004 году после упразднения антимонопольного комитета. За это время была запущена биржевая торговля, отменен национальный и внутрисетевой роуминг, появились законодательные основы защиты конкуренции, в том числе в госзакупках и гособоронзаказе.

Пост помощника премьер-министра закреплен за Артемьевым на время исполнения Мишустиным его нынешних полномочий. Новым главой Федеральной антимонопольной службы назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности «экономист, преподаватель экономических дисциплин». На посту вице-губернатора курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Ранее РБК со ссылкой на источники в правительстве и в центральном аппарате ФАС сообщил о возможной отставке Артьемьева. В качестве кандидата на должность нового главы ведомства назывался не только Максим Шаскольский, но и руководитель управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.

Фото: сайт ФАС России