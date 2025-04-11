В Общественной палате предложили установить питьевые фонтаны во всех аэропортах страны

«Давайте обяжем [аэропорты] установить такие питьевые фонтанчики. В [аэропорту] Внуково делают. У нас еще столько аэропортов в стране, везде должны быть. Минимум четыре питьевых фонтанчика — два на вылете и два на прилете — давайте устанавливать», — сказал Гриб в ходе круглого стола «Актуальные вопросы авиапассажирской перевозки семей с детьми», который прошел в ОП.

Чиновник уточнил, что фонтанчики и фильтры для них стоят недорого, а также возмутился ценами на воду в аэропортах. «Передайте ФАС — я категорически возмущен! Сегодня узнал, что в одном из аэропортов в кафе налили стакан воды из-под крана за 650 рублей», — сказал Гриб.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили о том, что аэропорт «Внуково» установит бесплатные питьевые фонтаны для посетителей и авиапассажиров после возбуждения ведомством дела из-за дорогой питьевой воды в аэропорту.

21 февраля регулятор сообщил, что возбудил дело в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М». Поводом стала высокая стоимость питьевой воды, которую компания поставляет в аэропорт «Внуково».

ФАС начала проверку цен на питьевую воду в воздушной гавани еще в ноябре. Соответствующее обращение в службу направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. По словам ее представителей, минимальная стоимость бутылки воды объемом 0,5 л во «Внуково» составляет 150 рублей, тогда как за пределами аэропорта — от 30 рублей до 70 рублей.

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