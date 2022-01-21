ФАС предложила ввести право изымать акции стратегических предприятий у иностранных инвесторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести возможность изъятия судом у иностранных инвесторов акций стратегических предприятий в пользу государства. Такая санкция будет применяться, если иностранные инвесторы приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона.

Соответствующие поправки, разработанные ФАС, ведомство предложило внести в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Закон регулирует сделки, по которым иностранный инвестор может получить контрольную долю в стратегическом предприятием. Инициатива ФАС значительно расширяет санкции в отношении иностранных инвесторов, которые приобрели контроль в предприятии с наршением закона. В частности, предлагается изымать их доли в пользу РФ.

Цель поправок — достичь неотвратимости наказания, говорится в пояснительной записке к проекту. По мнению ФАС, достичь ее можно только таким методом.

По действующим правила, инвестор приобретая более 50% голосующих акций, должен согласовывать сделку с правкомиссией. Однако в ФАС сообщили «Коммерсанту», что требование часто нарушается. Так, доли в стратегических предприятиях продаются без согласования или, например, при его запросе покупатель скрывает информацию о наличии среди бенефициаров иностранцев.

Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной — тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Для этого ФАС предлагает закрепить в законе это право словами «суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки в соответствии с гражданским законодательством, в том числе может взыскать в доход РФ приобретенные в результате совершения такой сделки акции или доли».

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов назвал предложенные ФАС поправки «конфискацией». По его мнению, она может быть эффективной, так как направляет мощный сигнал иностранным инвесторами соблюдать ФЗ, поскольку в протином случае они могут остаться ни с чем. Но применять такую серьезную меру следует лишь при злостных нарушениях, считает эксперт.

Партнер Forward Legal Карим Файзрахманов указал, что иногда под действие закона попадают не иностранные инвесторы, а граждане РФ, которые неудачно структурировали сделку через офшорные компании, но не угрожают безопасности государства. По его мнению, поправки могут нанести ущерб инвестиционному климату России.

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