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ФАС усилит контроль за ценами на хлеб краткосрочного хранения

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения. Соответствующее поручение направлено в территориальные органы регулятора, говорится в сообщении на его сайте.
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб краткосрочного хранения
  1. Новости

Согласно ему, ФАС исследовала доли участников рынка хлеба из пшеничной, ржаной и смешанной муки. Данные охватили более 1,5 тыс. производителей за период с 2022 по 2024 годы.

В 82 регионах выявлены компании, занимающие значительную долю в продажах этой продукции. Территориальные управления ФАС проверят обоснованность их оптовых цен, «при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», говорится в заявлении.

  • Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наценки посредников являются одним из ключевых факторов роста цен на продукты и напомнил, что по результатам выездных проверок «возбуждаются дела». В тот же день в Госдуме предложили повысить ответственность за превышение цен на социально значимые товары, к которым относится хлеб.
  • В феврале крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили ритейлеров, что с 1 марта повысят отпускные цен на 10-12%, назвав среди причин роста цен изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки и рост цен на сырье.

Фото на обложке: Salov Evgeniy / Shutterstock / FOTODOM

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