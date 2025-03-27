ФАС усилит контроль за ценами на хлеб краткосрочного хранения

Согласно ему, ФАС исследовала доли участников рынка хлеба из пшеничной, ржаной и смешанной муки. Данные охватили более 1,5 тыс. производителей за период с 2022 по 2024 годы.

В 82 регионах выявлены компании, занимающие значительную долю в продажах этой продукции. Территориальные управления ФАС проверят обоснованность их оптовых цен, «при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», говорится в заявлении.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наценки посредников являются одним из ключевых факторов роста цен на продукты и напомнил, что по результатам выездных проверок «возбуждаются дела». В тот же день в Госдуме предложили повысить ответственность за превышение цен на социально значимые товары, к которым относится хлеб.

В феврале крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили ритейлеров, что с 1 марта повысят отпускные цен на 10-12%, назвав среди причин роста цен изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки и рост цен на сырье.

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