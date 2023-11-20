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ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы подписки «Яндекс.Плюс»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении «Яндекса» в связи с нарушением рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы подписки «Яндекс.Плюс»

Речь идет о рекламных материалах подписки сервиса «Яндекс.Плюс». По данным службы, в рекламе компания заявляла о более низкой стоимости услуги со скидкой 44%. Однако это не соответствовало действительности, заключили в ФАС.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — поясняется в сообщении службы.

Ранее летом «Яндекс» привлек внимание ФАС в связи с рекламой биологически активных добавок без соответствующего предупреждения.

В ноябре служба завела дело в отношении «Альфа-банка». Нарушения обнаружены в рекламе кредитной карты, сноски в которой служба сочла нечитаемыми.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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