ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы подписки «Яндекс.Плюс»

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении «Яндекса» в связи с нарушением рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Речь идет о рекламных материалах подписки сервиса «Яндекс.Плюс». По данным службы, в рекламе компания заявляла о более низкой стоимости услуги со скидкой 44%. Однако это не соответствовало действительности, заключили в ФАС.
«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — поясняется в сообщении службы.
Ранее летом «Яндекс» привлек внимание ФАС в связи с рекламой биологически активных добавок без соответствующего предупреждения.
В ноябре служба завела дело в отношении «Альфа-банка». Нарушения обнаружены в рекламе кредитной карты, сноски в которой служба сочла нечитаемыми.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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