ФАС заподозрила Google в злоупотреблении положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Google из-за жалобы общественной организации на то, что IT-гигант «внезапно блокирует, удаляет аккаунты и контент пользователей на видеохостинге Youtube».
По мнению ведомства, Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга Youtube.
«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», – отмечается в сообщении антимонопольной службы.
Жалобу на Google подала региональная общественная организация «Центр интернет-технологий». На их официальном сайте указано, что они «объединяют активных интернет-пользователей России» и «содействуют развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан России».
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