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Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 2-4 декабря

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 ноября стали известны  итоги полуфиналов третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв», организованного АНО «Россия — страна возможностей». В финал прошли более 1300 ИТ-специалистов.

Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 2-4 декабря

Финальное соревнование пройдет онлайн и в 18 региональных ИТ-хабах, центральным хабом станет город Иннополис (Республика Татарстан). Участникам на протяжении 48 часов предстоит решить задачи от крупных российских компаний и государственных органов: 

  • Минцифры Республики Татарстан;
  • Госкорпорации «Росатом»;
  • «Транспортных инноваций Москвы»;
  • Accenture;
  • ВТБ;
  • «Россетей»;
  • «Ростелекома»;
  • ПСБ;
  • РБК;
  • «Билайна»;
  • Hyper AdTech;
  • Министерства энергетики. 

«Главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны», — поделился Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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