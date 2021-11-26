Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 2-4 декабря

23 ноября стали известны итоги полуфиналов третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв», организованного АНО «Россия — страна возможностей». В финал прошли более 1300 ИТ-специалистов.
Финальное соревнование пройдет онлайн и в 18 региональных ИТ-хабах, центральным хабом станет город Иннополис (Республика Татарстан). Участникам на протяжении 48 часов предстоит решить задачи от крупных российских компаний и государственных органов:
- Минцифры Республики Татарстан;
- Госкорпорации «Росатом»;
- «Транспортных инноваций Москвы»;
- Accenture;
- ВТБ;
- «Россетей»;
- «Ростелекома»;
- ПСБ;
- РБК;
- «Билайна»;
- Hyper AdTech;
- Министерства энергетики.
«Главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны», — поделился Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».
Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Фото на обложке: ronstik /
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