На Demo Day акселератора Winno Moscow выступят компании с международным потенциалом

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы частного акселератора Winno Moscow. В него вышли шесть компаний с международным потенциалом. Все они работают в b2b-направлении и имеют готовый для внедрения продукт/сервис.
Среди финалистов:
- Click2rail — первое цифровое решение направленное на оптимизацию и повышение операционной эффективности железнодорожных и мультимодальных перевозок через создание платформы для обмена информацией с целью балансирования спроса и предложения в области перевозок.
- Warden Machinery — внедрение решений на основе машинного зрения для автоматизации инспекции и снижения доли брака в тяжелой промышленности.
- «ЦеновикPRO» — система сбора, анализа и прогнозирования цен с технологией AI.
- STEmEAT — инновационные пищевые продукты на основе стволовых клеток животных, обладающие усовершенствованными функционально-технологическими и органолептическими свойствами.
- Composite Vision — надежная автоматизация процесса контроля качества промышленных изделий неразрушающими методами при помощи искусственного интеллекта.
- «ОКО Мониторинг» — устройство и ПО для сбора и автоматизированной обработки транспортной телеметрии со встроенным сенсором контроля бдительности водителя.
По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта.
Мероприятие пройдет офлайн. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые хотят начать взаимодействовать с акселератором, и всех, кому интересны технологические компании. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Africa Studio /
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