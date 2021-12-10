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На Demo Day акселератора Winno Moscow выступят компании с международным потенциалом

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы частного акселератора Winno Moscow. В него вышли шесть компаний с международным потенциалом. Все они работают в b2b-направлении и имеют готовый для внедрения продукт/сервис.

На Demo Day акселератора Winno Moscow выступят компании с международным потенциалом

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Среди финалистов:

  1. Click2rail — первое  цифровое решение  направленное на оптимизацию и повышение операционной эффективности железнодорожных и  мультимодальных перевозок  через создание  платформы для обмена информацией с целью балансирования спроса и предложения в области перевозок.
  2. Warden Machinery — внедрение решений на основе машинного зрения для автоматизации инспекции и снижения доли брака в тяжелой промышленности. 
  3. «ЦеновикPRO» — система сбора, анализа и прогнозирования цен с технологией AI.
  4. STEmEAT — инновационные пищевые продукты на основе стволовых клеток животных, обладающие усовершенствованными функционально-технологическими и органолептическими свойствами.
  5. Composite Vision — надежная автоматизация процесса контроля качества промышленных изделий неразрушающими методами при помощи искусственного интеллекта.
  6. «ОКО Мониторинг» — устройство и ПО для сбора и автоматизированной обработки транспортной телеметрии со встроенным сенсором контроля бдительности водителя.

По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта.

Мероприятие пройдет офлайн. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые хотят начать взаимодействовать с акселератором, и всех, кому интересны технологические компании. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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