На Demo Day акселератора Winno Moscow выступят компании с международным потенциалом

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы частного акселератора Winno Moscow. В него вышли шесть компаний с международным потенциалом. Все они работают в b2b-направлении и имеют готовый для внедрения продукт/сервис.

Среди финалистов:

Click2rail — первое цифровое решение направленное на оптимизацию и повышение операционной эффективности железнодорожных и мультимодальных перевозок через создание платформы для обмена информацией с целью балансирования спроса и предложения в области перевозок. Warden Machinery — внедрение решений на основе машинного зрения для автоматизации инспекции и снижения доли брака в тяжелой промышленности. «ЦеновикPRO» — система сбора, анализа и прогнозирования цен с технологией AI. STEmEAT — инновационные пищевые продукты на основе стволовых клеток животных, обладающие усовершенствованными функционально-технологическими и органолептическими свойствами. Composite Vision — надежная автоматизация процесса контроля качества промышленных изделий неразрушающими методами при помощи искусственного интеллекта. «ОКО Мониторинг» — устройство и ПО для сбора и автоматизированной обработки транспортной телеметрии со встроенным сенсором контроля бдительности водителя.

По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта.

Мероприятие пройдет офлайн. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые хотят начать взаимодействовать с акселератором, и всех, кому интересны технологические компании. Регистрация — на сайте.