Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч. Его слова приводит «РИА Новости».

Он обратил внимание на прекращение коммерческой деятельности в стране и отметил, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе.

Журналист считает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Другой проблемой он назвал то, что инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима, и государственные облигации, составляющие большую часть банковских активов, могут обесцениться. Это, в свою очередь, может снизить резервы банков и ограничить их кредитование, что приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Кроме того, итальянским банкам принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере $2,4 трлн, что связывает судьбу финансовых учреждений Италии и правительства таким образом, что это может привести к дестабилизации в условиях резкого спада.

Автор статьи считает, что итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом

Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, количество погибших преодолело отметку в тысячу.

Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, распространили на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.

Ранее американский экономист Джесси Коломбо, некогда предсказавший финансовый кризис 2008 года, заявил о новом крахе экономики, намного хуже предыдущего.

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