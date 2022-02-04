Участники финансового рынка выступили против идеи ЦБ допустить к платежам небанковские компании

Участники финансового рынка попросили Центральный банк (ЦБ) доработать поправки в законодательство по выводу на рынок платежей небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). По функционалу новые участники дублируют действующих, тогда как регулирование для них заметно мягче, указывают профильные организации.

Представители участников финансового рынка направили в ЦБ замечания и предложения в отношении разработанных поправок к законодательству, которые регулируют деятельность НППУ, сообщил «Коммерсантъ».

Фактически, такими поставщиками могут быть любые организации, соответствующие определенным требованиям. Эксперты просят регулятора более четко обозначить, какой вид деятельности будут проводить НППУ.

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов отметил, что непонятно принципиальное отличие НППУ второго типа от существующих платежных небанковских кредитных организаций (ПНКО) и, отчасти, от расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО).

При схожей функциональности к новым орагнизациям будут применяться более мягкие требования, в частности, ниже минимальный размер капитала, упрощены правила его исчисления, не упоминаются обязательные нормативы. Это может поставить ПНКО и РНКО в заведомо невыгодное положение, указала председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, действующие поправки не обязывают становиться НППУ организацию, занимающуюся соответствующей этому статусу деятельностью, а лишь дает такую возможность.

О том, что ЦБ планирует ввести в регулирование категорию небанковских поставщиков платежных услуг, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в сентябре 2021 года. По мнению председателя Банка России, такая мера позволит сдержать банковские комиссии, поскольку откроет досту бизнесу к небанковским платежным сервисам и повысит конкуренцию на этом рынке.

В январе 2022 года ЦБ подготовил законопроект, который позволит выйти на рынок платежей финтех-компаниям, нефинансовым организациям и небанковским финансовым организациям. Согласно документу, будут введены два типа поставщиков услуг: первые будут только инициировать платежи по поручению клиентов, вторые смогут открывать электронные кошельки и сами проводить платежи

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