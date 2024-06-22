Финансист Беляев назвал ключевое условие для падения доллара до 50 рублей

Доллар может «подешеветь» до 50 рублей исключительно из-за смены состояния экономики США. С таким заявлением выступил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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NEWS.ru пишет, что по словам эксперта, что на курсы валют очень влияет состояние национальной экономики, ее темпы роста и эффективность.
«Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США», — говорит специалист.
По словам Беляева, экономические понятия не могут меняться произвольно. Он выразил сомнения в том, что в ближайшей перспективе доллар может откатиться до такого уровня.
«Мы вряд ли когда-то увидим, что такое произойдет. У нас кризиса нет, мы не в кризисном состоянии, нам не к чему ждать доллар по 50, он нам не нужен», — подытожил Беляев.
Отметим, что на прошедшей неделе рубль лихорадило на «китайских горках». Юань упал до 10,84 рубля. Затем стремительно отыграл утерянные позиции — суммарно на Мосбирже за эти дни он подешевел на 10 копеек и сейчас находится на отметке в 12,05 рубля. Что касается доллара и евро, то они стали дешевле на 1,11 и 0,89 рубля соответственно.
Ранее мы писали о том, что по мнению руководителя направления ВЭД в банке «Бланк» Анастасии Сорокиной, снижение порога продажи валютной выручки до 60% позволит удержать курсы иностранных валют.
Фото на обложке: JESHOOTS-com /
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