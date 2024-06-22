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Финансист Беляев назвал ключевое условие для падения доллара до 50 рублей

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Доллар может «подешеветь» до 50 рублей исключительно из-за смены состояния экономики США. С таким заявлением выступил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Финансист Беляев назвал ключевое условие для падения доллара до 50 рублей
  1. Новости

NEWS.ru пишет, что по словам эксперта, что на курсы валют очень влияет состояние национальной экономики, ее темпы роста и эффективность. 

«Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США», — говорит специалист.

По словам Беляева, экономические понятия не могут меняться произвольно. Он выразил сомнения в том, что в ближайшей перспективе доллар может откатиться до такого уровня.

«Мы вряд ли когда-то увидим, что такое произойдет. У нас кризиса нет, мы не в кризисном состоянии, нам не к чему ждать доллар по 50, он нам не нужен», — подытожил Беляев.

Отметим, что на прошедшей неделе рубль лихорадило на «китайских горках». Юань упал до 10,84 рубля. Затем стремительно отыграл утерянные позиции — суммарно на Мосбирже за эти дни он подешевел на 10 копеек и сейчас находится на отметке в 12,05 рубля. Что касается доллара и евро, то они стали дешевле на 1,11 и 0,89 рубля соответственно.

Ранее мы писали о том, что по мнению руководителя направления ВЭД в банке «Бланк» Анастасии Сорокиной, снижение порога продажи валютной выручки до 60% позволит удержать курсы иностранных валют.

Фото на обложке: JESHOOTS-com / https://pixabay.com

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