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Квартальная прибыль Apple выросла до $21,7 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Apple за три месяца получила $21,7 млрд прибыли. Это лучший среди аналогичных периодов прошлых лет квартал за всю 45-летнюю историю IT-гиганта.

Квартальная прибыль Apple выросла до $21,7 млрд

Выручка компании выросла за квартал выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила $81,4 млрд против ожидавшихся $73,33 млрд, пишет The Wall Street Journal. 

В пересчете на акцию компания заработала $1,3, что превысило ожидания аналитиков в размере $1,01 на акцию.

Каждая из основных продуктовых линеек Apple, по данным CNBC, выросла более чем на 12% в годовом исчислении. Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила $39,5 млрд. 

В компании не давали прогнозов на будущее с начала пандемии COVID-19. 

В этот раз финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания ожидает двузначного роста в годовом исчислении в текущем квартале. Он подчеркнул, что Apple ожидает роста менее чем на 36% в квартале, который закончится в сентябре из-за валютных курсов, меньшего роста своего бизнеса услуг и ограничений поставок iPhone и iPad. 

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в разговоре с аналитиками, что Apple видит ограничения поставок, связанные с кремнием, которые повлияют на продажи iPhone и iPad компании в этом квартале.

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Фото:  DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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