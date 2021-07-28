Квартальная прибыль Apple выросла до $21,7 млрд

Компания Apple за три месяца получила $21,7 млрд прибыли. Это лучший среди аналогичных периодов прошлых лет квартал за всю 45-летнюю историю IT-гиганта.
Выручка компании выросла за квартал выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила $81,4 млрд против ожидавшихся $73,33 млрд, пишет The Wall Street Journal.
В пересчете на акцию компания заработала $1,3, что превысило ожидания аналитиков в размере $1,01 на акцию.
Каждая из основных продуктовых линеек Apple, по данным CNBC, выросла более чем на 12% в годовом исчислении. Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила $39,5 млрд.
В компании не давали прогнозов на будущее с начала пандемии COVID-19.
В этот раз финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания ожидает двузначного роста в годовом исчислении в текущем квартале. Он подчеркнул, что Apple ожидает роста менее чем на 36% в квартале, который закончится в сентябре из-за валютных курсов, меньшего роста своего бизнеса услуг и ограничений поставок iPhone и iPad.
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в разговоре с аналитиками, что Apple видит ограничения поставок, связанные с кремнием, которые повлияют на продажи iPhone и iPad компании в этом квартале.
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Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock
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