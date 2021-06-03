Fort Ross Ventures и IT-холдинг «Ланит» поддержат до 100 стартапов из России и ближнего зарубежья

Венчурный фонд Fort Ross Ventures договорился о продолжении партнерства с «Лабораторией новых информационных технологий» («Ланит»). Российский IT-холдинг станет инвестором фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. Соглашение было достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ожидается, что фонд в общей сложности поддержит около 100 стартапов из России и стран ближнего зарубежья, специализирующихся в области цифровых технологий. Общий размер фонда составит до 8 млрд рублей.

В рамках сотрудничества Fort Ross Ventures предоставит доступ к лучшим высокотехнологичным стартапам на ранней стадии, которые в дальнейшем будут интегрированы в экосисистему «Ланита».

Ранее об инвестиции в фонд ранних стадий под управлением Fort Ross Ventures заявлял «Сбер», рассказав о планах вложить до 2 млрд рублей.

«Сотрудничая с фондом, мы имеем возможность наблюдать за IT-проектами и продуктами на самых ранних стадиях и благодаря этому отслеживать зарождение мировых технологических трендов, что называется, "держать руку на пульсе"» — сообщил президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс.

Фото: Unsplash