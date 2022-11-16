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Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Цюрихе

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 ноября в Цюрихе состоится Founders' Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Швейцарии.

Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Цюрихе

Попасть на встречу можно после регистрации, участие бесплатное. Для того, чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 18 ноября 2022 года.

Партнер встречи — Frank Recruitment Group. Информационный партнер — BeGlobe.

Фото на обложке: Olgysha / Shutterstock

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