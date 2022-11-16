Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Цюрихе

28 ноября в Цюрихе состоится Founders' Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Швейцарии.
Попасть на встречу можно после регистрации, участие бесплатное. Для того, чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 18 ноября 2022 года.
Партнер встречи — Frank Recruitment Group. Информационный партнер — BeGlobe.
Фото на обложке: Olgysha /
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