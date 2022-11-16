28 ноября в Цюрихе состоится Founders' Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Швейцарии.

Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Цюрихе