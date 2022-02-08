Производственный партнер Apple начнет массовый выпуск электрокаров

Производственный партнер компании Apple — Foxconn Group, на заводах которой выпускается большинство гаджетов американской компании, объявила о планах по выходу на быстрорастущий рынок электромобилей.
Компания уже готова начать выпуск в разных регионах мира, сообщает портал gizmochina.com.
Массовое производство начнется на заводе в Таиланде в первом квартале 2024 года, объявила National Petroleum Corporation of Thailand. Завод станет ее совместным предприятием с Foxconn. В его открытие инвестируют $1 млрд. В год на заводе в Тайланде будут производить 50 тысяч автомобилей. В перспективе выпуск увеличится до 150 тысяч машин.
Завод электромобилей Foxconn также может появиться в Индонезии. Совместно со стартапом Lordstown Motors тайландская компания к 2024 году построит заводы по выпуску электрокаров в Индии, Европе и Америке.
Foxconn уже представила три прототипа моделей электромобилей, созданных совместно с Yulon Motors. Речь идет о двух седанах и автобусе.
Foxconn также поставляет комплектующие для Tesla.
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Фото на обложке: Unsplash
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