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Forbes назвал 30 самых выгодных франшиз в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский Forbes составил рейтинг самых выгодных франшиз в стране. Список составлялся с учетом инвестиций в одну точку.

Forbes назвал 30 самых выгодных франшиз в России

Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн рублей:


  1. Fit Service — 5 млн руб.
  2. 2GIS  — 32 млн руб.
  3. Sun School — 13,3 млн руб.
  4. Papa John’s — 7,5 млн руб.
  5. Fix Price — 6 млн руб.
  6. Шоколадница —  7,5 млн руб.
  7. Додо Пицца — 11,5 млн руб.
  8. CENTURY 21 — 8,5 млн руб.
  9. IL Патио — 20 млн руб.
  10. Cofix — 5 млн руб.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1-5 млн рублей:

  1. IQ007 — 2 млн руб.
  2. Этажи — 1,9 млн руб.
  3. Полиглотики — 1,4 млн руб.
  4. Позитроника — 1 млн руб.
  5. Лабораторная служба Хеликс — 2,3 млн руб.
  6. Суши-Маркет — 1.9 млн руб.
  7. Mr. Doors — 3,1 млн руб.
  8. Пив&ко — 1,4 млн руб.
  9. Аскона — 3,5 млн руб.
  10. Гемотест — 1,5 млн руб.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.

  1. KIBERone — 0,35 млн руб.
  2. Чемпионика — 0,7 млн руб.
  3. Gelateria Plombir — 0,66 млн руб.
  4. Юниор — 0,64 млн руб.
  5. Ozon — 0,15 млн руб.
  6. 33 Пингвина — 0,39 млн руб.
  7. Fast&Shine — 0,4 млн руб.
  8. Мозгобойня — 0,3 млн руб.
  9. Годограф — 0,49 млн руб.
  10. Футболика — 0,37 млн руб.

В методологию рейтинга издание с учетом пандемии внесло изменения. Число закрытых точек в прошлом году Forbes не учитывали, другие критерии отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.

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Фото: GaudiLab/Shutterstock

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