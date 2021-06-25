Forbes назвал 30 самых выгодных франшиз в России

Карина Пардаева
Российский Forbes составил рейтинг самых выгодных франшиз в стране. Список составлялся с учетом инвестиций в одну точку.
Forbes назвал 30 самых выгодных франшиз в РоссииКарина Пардаева
Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн рублей:
- Fit Service — 5 млн руб.
- 2GIS — 32 млн руб.
- Sun School — 13,3 млн руб.
- Papa John’s — 7,5 млн руб.
- Fix Price — 6 млн руб.
- Шоколадница — 7,5 млн руб.
- Додо Пицца — 11,5 млн руб.
- CENTURY 21 — 8,5 млн руб.
- IL Патио — 20 млн руб.
- Cofix — 5 млн руб.
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1-5 млн рублей:
- IQ007 — 2 млн руб.
- Этажи — 1,9 млн руб.
- Полиглотики — 1,4 млн руб.
- Позитроника — 1 млн руб.
- Лабораторная служба Хеликс — 2,3 млн руб.
- Суши-Маркет — 1.9 млн руб.
- Mr. Doors — 3,1 млн руб.
- Пив&ко — 1,4 млн руб.
- Аскона — 3,5 млн руб.
- Гемотест — 1,5 млн руб.
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.
- KIBERone — 0,35 млн руб.
- Чемпионика — 0,7 млн руб.
- Gelateria Plombir — 0,66 млн руб.
- Юниор — 0,64 млн руб.
- Ozon — 0,15 млн руб.
- 33 Пингвина — 0,39 млн руб.
- Fast&Shine — 0,4 млн руб.
- Мозгобойня — 0,3 млн руб.
- Годограф — 0,49 млн руб.
- Футболика — 0,37 млн руб.
В методологию рейтинга издание с учетом пандемии внесло изменения. Число закрытых точек в прошлом году Forbes не учитывали, другие критерии отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.
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Фото: GaudiLab/Shutterstock
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