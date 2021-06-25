Forbes назвал 30 самых выгодных франшиз в России

Российский Forbes составил рейтинг самых выгодных франшиз в стране. Список составлялся с учетом инвестиций в одну точку.

Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн рублей:

Fit Service — 5 млн руб. 2GIS — 32 млн руб. Sun School — 13,3 млн руб. Papa John’s — 7,5 млн руб. Fix Price — 6 млн руб. Шоколадница — 7,5 млн руб. Додо Пицца — 11,5 млн руб. CENTURY 21 — 8,5 млн руб. IL Патио — 20 млн руб. Cofix — 5 млн руб.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1-5 млн рублей:

IQ007 — 2 млн руб. Этажи — 1,9 млн руб. Полиглотики — 1,4 млн руб. Позитроника — 1 млн руб. Лабораторная служба Хеликс — 2,3 млн руб. Суши-Маркет — 1.9 млн руб. Mr. Doors — 3,1 млн руб. Пив&ко — 1,4 млн руб. Аскона — 3,5 млн руб. Гемотест — 1,5 млн руб.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.

KIBERone — 0,35 млн руб. Чемпионика — 0,7 млн руб. Gelateria Plombir — 0,66 млн руб. Юниор — 0,64 млн руб. Ozon — 0,15 млн руб. 33 Пингвина — 0,39 млн руб. Fast&Shine — 0,4 млн руб. Мозгобойня — 0,3 млн руб. Годограф — 0,49 млн руб. Футболика — 0,37 млн руб.

В методологию рейтинга издание с учетом пандемии внесло изменения. Число закрытых точек в прошлом году Forbes не учитывали, другие критерии отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.

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Фото: GaudiLab/Shutterstock