Эксперты рассказали, как защититься от кражи денег через банкомат
Эксперты Роскачества дали советы о том, как избежать кражи денег при использовании банкоматов.
- При возможности используйте банкоматы внутри банка
Они лучше охраняются, и персонал банка отпугивает мошенников.
- Обращайте внимательно на подозрительных людей рядом
Если кто-то пытается из-за спины разглядеть ваш пинкод, лучше прекратить операцию.
- Опасайтесь камер
- Не вводите пин-код карты, чтобы войти в помещение с банкоматом
Чтобы открыть дверь к банкомату, достаточно провести картой через магнитный замок. Если на входе строит устройство, которое требует пин-код, его установили мошенники.
- Следите, чтобы на банкомате не было скиммеров
Скимеры — считывающие устройства в виде накладок, которые мошенники устанавливают поверх отверстий для приема карт. Обычно они неплотно прилегают к банкомату и крепятся на скотч или клей. В такое устройство карту вставлять нельзя.
Если вы увидели скиммер или вставили в него карту, нужно сообщить об этом в банк.
- Не трогайте забытые карты
Забытая в банкомате карты может оказаться уловкой мошенников. Если ее достать, есть риск, что сразу объявится «владелец» карты и обвинит вас в воровстве.
В этом случае эксперты советуют сразу вызывать полицию.
- Остерегайтесь телефонных мошенников
Мошенники могут представляться сотрудниками банков или представителями интернет-магазинов и требовать подъехать к банкомату, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод».
Эксперты предупреждают, что так злоумышленники пытаются заставить жертв прийти к нужному банкомату, чтобы удаленно через банкомат вывести деньги.
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Фото: ImYanis / Shutterstock
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