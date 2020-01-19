Эксперты рассказали, как защититься от кражи денег через банкомат

Эксперты Роскачества дали советы о том, как избежать кражи денег при использовании банкоматов.

При возможности используйте банкоматы внутри банка

Они лучше охраняются, и персонал банка отпугивает мошенников.

Обращайте внимательно на подозрительных людей рядом

Если кто-то пытается из-за спины разглядеть ваш пинкод, лучше прекратить операцию.

Опасайтесь камер

Не вводите пин-код карты, чтобы войти в помещение с банкоматом

Мошенники часто устанавливают рядом с банкоматами незаметные скрытые камеры. Пин-код лучше вводить, прикрыв клавиатуру рукой.

Чтобы открыть дверь к банкомату, достаточно провести картой через магнитный замок. Если на входе строит устройство, которое требует пин-код, его установили мошенники.

Следите, чтобы на банкомате не было скиммеров

Скимеры — считывающие устройства в виде накладок, которые мошенники устанавливают поверх отверстий для приема карт. Обычно они неплотно прилегают к банкомату и крепятся на скотч или клей. В такое устройство карту вставлять нельзя.

Если вы увидели скиммер или вставили в него карту, нужно сообщить об этом в банк.

Не трогайте забытые карты

Забытая в банкомате карты может оказаться уловкой мошенников. Если ее достать, есть риск, что сразу объявится «владелец» карты и обвинит вас в воровстве.

В этом случае эксперты советуют сразу вызывать полицию.

Остерегайтесь телефонных мошенников

Мошенники могут представляться сотрудниками банков или представителями интернет-магазинов и требовать подъехать к банкомату, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод».

Эксперты предупреждают, что так злоумышленники пытаются заставить жертв прийти к нужному банкомату, чтобы удаленно через банкомат вывести деньги.

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