Мошенники стали чаще звонить россиянам через мессенджеры

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин сообщил о переторке мошеннических звонков в мессенджеры. При этом сократились с 95% до 2-3% звонки с региональных номеров.

В ведомстве это объяснили тем, что злоумышленники, столкнувшись с проблемами, стали искать более дешевые механизмы, передают РИА Новости.

По словам Бенгина, мошенники все равно могут вернуться к региональным звонкам, пока все не подключаться к единой системе верификации.

Мошенники также стали чаще использовать номера малых операторов связи, это «тренд 2023 года». На фоне сокращения количества российских номеров, доступных для подмены, мошенникам приходится искать зарубежные источники, с которыми локальные операторы еще не наладили связи по проверке контактов, считают эксперты.

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

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