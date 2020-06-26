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В июньский набор акселератора ФРИИ вошли 52 стартапа

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В июньский набор акселератора ФРИИ вошли 52 стартапа, рассказали Rusbase представители акселератора. Это рекордное количество участников за все время работы проекта. 

В июньский набор акселератора ФРИИ вошли 52 стартапа

80% участников нового набора разрабатывают B2B-продукты. Большая часть стартапов предлагают решения в сфере маркетинга и ритейла, а также работают над IT-инструментами для бизнеса. Еще в наборе участвуют команды из сферы медицины, безопасности, рекрутинга, индустрии развлечений, робототехники, автотеха, тяжелой промышленности.

Акселерацию проходят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ижевска, Кемерово, Нижнего Новгорода и других городов России. 38 стартапов получили субсидии на участие в акселераторе от Московского экспортного центра (МЭЦ) и региональных центров поддержки экспорта. 

42 компании из 52 будут развивать зарубежные продажи по программе GoGlobal, 10 проектов — работать над ростом на российском рынке. 

В рамках программы GoGlobal участники акселерации будут в течение трех месяцев работать с экспертами и менторами.

Наставники помогут стартапам найти целевую аудиторию за рубежом, выявить потребности клиентов, адаптировать продукт, сделать первые продажи и сформировать план достижения выручки в размере $100 тысяч в месяц.

Команды уже прошли стартовый интенсив с тематическими мастер-классами. Затем с каждым проектом пройдет диагностическая сессия, с которой начнется разработка стратегии команды по ускоренному развитию, подход к организации продаж и усилению команды. 

Кроме того, участников ждут регулярные тематические консультации с экспертами рынка, мастер-классы, менторские сессии и еженедельный трекинг прогресса.

Фото: ArturVerkhovetskiy / Фотодженика

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