Совладелец производителя майонеза «Ряба» инвестирует в фудтех

Совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) Иван Сидорок вместе с партнерами создал венчурный фонд Aintrigud. Об этом Сидорок рассказал «Ведомостям» .

НМЖК в том числе производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка». Новый фонд совладельца комбината будет вкладывать в новые технологии в производстве продуктов питания. До конца года Aintrigud планирует инвестировать $5 млн.

Как пишет газета со ссылкой на данные кипрского реестра, фонд зарегистрирован в июне прошлого года на Кипре.

Сидорку, по его словам, принадлежит 50% в капитале Aintrigud, остальное – партнерам, имена которых он не раскрывает. 25% принадлежит кипрской Ph&re Holdings, ее бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко. Христенко подтвердил это «Ведомостям» и уточнил сумму своих инвестиций – $1,25 млн.

Еще 25% в капитале Aintrigud – у компании Ntc World, бенефициары которой не раскрываются. Гендиректор Ntc World – Артем Козовой. Так же зовут совладельца компании «Мобильный продукт», производителя торговых терминалов Togobox для такси. Козовой – сын Геннадия Козового, которому принадлежит 5,75% Evraz по состоянию на 29 апреля, сообщал «Коммерсантъ».

До конца года Aintrigud планирует инвестировать $5 млн.

В 2014 году Сидорок основал акселератор Mabius, который отбирает стартапы в сфере производства продуктов, напитков, разработки биотехнологий. Новый фонд инвестирует в том числе и в проекты акселератора.

В частности, Aintrigud вложился в производителя злаковых чипсов Loot и растительное мясо из соевого белка. По словам Сидорка, в июне планируется войти в два проекта компании Go Foods – производство молочного напитка Оcta и гранолы Granolife.

Осенью прошлого года корпоративный венчурный фонд запустила группа компаний «Эфко» — производитель майонеза «Слобода». Объем фонда Fuel for Growth составляет $50 млн.

Как рассказали Rusbase в «Эфко», фонд работает с инкубаторами и акселераторами из США, Европы и Израиля. В октябре 2019 года Fuel for Growth вложил $2 млн в израильский фонд Newtrition под управлением Peakbridge Partners. Благодаря сделке фонд «Эфко» рассчитывает получить как «ожидаемую норму доходности», так и доступ к базе стартапов и инвесторов, с которыми работает Peakbridge Partners.

Fuel for Growth ищет проекты в области фудтеха. Сейчас венчурный фонд «Эфко» изучает пять компаний из разных стран, чтобы принять решение об инвестициях. Проекты работают в области искусственного интеллекта, а также производства растительного и клеточного мяса, заменителей сахара, инновационной упаковки.