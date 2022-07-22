«Техноспарк» запустил инвестиционный венчурный фонд с прогнозируемым объемом в 3 млрд рублей

«Техноспарк» запустил инвестиционный венчурный фонд. Его объем к 2025 году приблизится к 3 млрд рублей, а прогнозируемая доходность составит 25% годовых.

О запуске фонда RB рассказали в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

Technospark Ventures I будет инвестировать в компании практически на любых стадиях развития, в том числе в стартапы без выручки и без отработанной бизнес-модели.

«В инвестиционном фокусе фонда – проекты в сфере децентрализованной и альтернативной энергетики, электротранспорта, новых материалов, медицины, новой электроники и математического моделирования», – отметил председатель совета директоров «Техноспарка» Руслан Титов.

Сделки в фонде будут проходить в формате deal-by-deal, когда каждый партнер будет выбирать проект для входа индивидуально. Проекты «Техноспарка» будут предлагаться инвесторам в первую очередь и на эксклюзивных условиях. Инвесторы могут присоединиться к фонду чеками от 50 млн рублей.

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