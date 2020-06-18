45% предпринимателей в России не видят разницы между удаленкой и офисом — исследование

Исследование Webinar Group и «Левада Центра» показало, что, несмотря на отмену карантина, сотрудники 56% компаний по-прежнему работают удаленно. Половина опрошенных предпринимателей находят онлайн-совещания эффективными при такой работе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Webinar Group.

Исследование «Перспективы удаленной работы в России глазами владельцев компаний и сотрудников» проводилось в июне 2020 года. Оно содержит ответы 300 предпринимателей и 500 наемных сотрудников российских компаний из 20 отраслей: торговли, IT, производства, строительства, образования, недвижимости и так далее.

Выяснилось, что удаленка, в целом, не оказала негативного влияния на эффективность сотрудников. Только треть опрошенных владельцев бизнеса считают работу из дома менее эффективной по сравнению с офисной. Главный фактор, снижающий работоспособность дома, — домашние дела. В этом сошлись и руководители, и работники компаний.

Сотрудники также отметили факторы, повышающие продуктивность дома:

качество сна — 39%,

экономия сил на дорогу до офиса — 37%,

снижение стресса — 29%.

Также исследование показало, что удаленная работа — выбор молодых. Только четверть из опрошенных сотрудников до 30 лет ответили, что хотят работать в офисе.

Почти половина (45%) руководителей готовы полностью или частично ввести удаленную работу после отмены ограничений. Прежде всего, их привлекает возможная экономия средств.

Большинство руководителей и сотрудников отметили высокую эффективность онлайн-совещаний. Но у работников лояльность к дистанционному общению выше, чем у владельцев компаний. Тем не менее, 51% собственников бизнеса продолжат использовать сервисы видеосвязи для общения с коллективом. 64% будут в таком формате проводить встречи с клиентами из других регионов.

Webinar Group разрабатывает облачные сервисы для онлайн-встреч и распространения знаний. С марта по май 2020 года, по собственным данным, среднемесячный спрос на онлайн-совещания на платформе компании вырос в 15,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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