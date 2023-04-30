Министры стран G7 договорились о пяти принципах ответственного использования ИИ

Одной из тем обсуждения в ходе встречи глав цифровых и технологических ведомств стран G7 в японском Такасаки стал искусственный интеллект. Министры договорились о пяти принципах «ответственного» использования AI-технологий.
Как передает Kyodo со ссылкой на принятые документы, Группа семи намерена придерживаться следующих принципов:
- верховенство закона;
- соблюдение предусмотренных законом процедур;
- использование возможностей для инноваций;
- демократия;
- уважение прав человека.
«В то время как развитие AI-технологий может сделать бизнес правительства и частного сектора более эффективным и продуктивным, оно может создать неожиданные вызовы демократии», — заявил министр цифровых технологий Японии Таро Коно.
На фоне растущей популярности AI-технологий и сервисов на их основе, таких как ChatGPT, страны G7 изучают способы пресечения распространения предвзятости и дезинформации, нарушения авторских прав и другие способы злоупотребления искусственным интеллектом.
В конце марта Италия стала первой в мире страной, ограничившей доступ к ChatGPT на своей территории. Однако на этой неделе итальянские власти отменили блокировку после того, как OpenAI исполнила все требования по защите персональных данных пользователей.
Фото: Unsplash
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